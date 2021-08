MME fecha texto de consenso sobre marco legal para geração distribuída Acordo estabelecido pelas entidades será enviado para análise do deputado Lafayette de Andrada, relator do Projeto de Lei nº 5.829/2019

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Após diversos debates com associações do setor elétrico, o MME informou nesta quinta-feira (12/08) que as organizações alcançaram um consenso em relação ao marco legal da micro e minigeração distribuída. O acordo estabelecido pelas entidades foi inserido em uma proposta de texto que será enviada para análise do deputado Lafayette de Andrada, relator do Projeto…