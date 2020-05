MME e governo do Paraná discutem licenciamento de PCHs Estado pede interlocução do ministério com órgãos federais; participação de projetos em leilões vem crescendo nos últimos anos

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participou na terça-feira (12/5) de uma videoconferência com ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir uma maior celeridade no licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos. O objetivo é destravar a construção de PCHs e de CGHs no estado, vista como estratégia de retomada econômica após a…