MME assina termo de compromisso do Mais Luz para a Amazônia no Amapá

MME assina termo de compromisso do Mais Luz para a Amazônia no Amapá Programa prevê levar o acesso à energia elétrica a mais de 2.500 famílias nos próximos dois anos

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O termo de compromisso para a implementação do Programa Mais Luz para a Amazônia no estado do Amapá foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (03/12). O programa é uma espécie de sucessor do Luz para Todos, de universalização da eletricidade, mas com foco em regiões de Sistemas Isolados. O termo foi firmado…