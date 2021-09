MME publica resolução de programa de redução do consumo no mercado cativo

MME publica resolução de programa de redução do consumo no mercado cativo Quem reduzir consumo, de setembro a dezembro, receberá bônus de R$ 50 para cada 100 kWh; medida se aplica a consumidores de baixa tensão

O MME publicou em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira (31/08) uma resolução que institui o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica para unidades consumidoras do mercado regulado do Sistema Interligado Nacional (SIN). A resolução foi aprovada pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética (CREG). De acordo…