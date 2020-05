Matriz elétrica deve crescer 24 GW até 2026 Dados da Aneel mostram que eólica e solar são as fontes com maior previsão de crescimento, com 14,3 GW

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Até 2026, a previsão é que sejam adicionados 24 GW à matriz elétrica, com um acréscimo de 668 usinas, segundo dados da Aneel. A maior parte, 14,3 GW, será de energia eólica e solar, com 7,2 GW e 7,1 GW, respectivamente. Com essa adição, a eólica, que hoje representa 8,98% da matriz elétrica com 15,6…