Manutenções preventivas de hidrelétricas adiadas na pandemia

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Quase todas as grandes geradoras hidrelétricas do país precisaram de alguma forma postergar serviços de manutenção nas suas usinas nos primeiros momentos da pandemia do novo coronavírus. Elas afirmam, contudo, que não deve haver sequela para a operação presente e futura das unidades. Em geral, as interrupções ocorreram apenas enquanto estavam sendo elaborados os protocolos…