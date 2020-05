Luiz Carlos Ciocchi toma posse como diretor-geral do ONS 

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O engenheiro Luiz Carlos Ciocchi assumiu na segunda-feira (18/5), a cadeira de diretor-geral do ONS. Então diretor presidente de Furnas, o executivo sucede Luiz Eduardo Barata Ferreira, que ocupava a posição desde 2016. Junto com ele, também chegaram ao órgão Alexandre Zucarato, escolhido como diretor de Planejamento, e Marcelo Prais, para a diretoria de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios. Todos foram indicados, no último dia 28/4, por unanimidade, em Assembleia…