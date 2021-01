Licença de maior eólica offshore do mundo exige medidas de proteção a gaivotas Em processo que durou mais de dois anos, governo britânico autoriza construção de parque de 2,4 GW com exigência de construção de torres de nidificação artiicial para as gaivotas kittiwake

Para conseguir licença de instalação do previsto maior parque eólico offshore do mundo, de 2,4 GW, no Mar do Norte, no Reino Unido, a empreendedora dinamarquesa Orsted precisou se comprometer a investir US$ 20 milhões na construção de locais artificiais para estimular a implantação de ninhos de um tipo de gaivota, chamada kittiwake, que está…