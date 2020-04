Leilões de energia existente serão realizados após pandemia Ministro Bento Albuquerque disse que modernização do setor elétrico e a nova lei do mercado de gás são prioridades para retomada pós-crise

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A modernização do setor elétrico e a nova lei do mercado de gás serão as prioridades do MME como contribuições para o programa de retomada da economia, cujo cronograma foi apresentado pelo governo federal na quarta-feira (22/4). “É isso que vou levar para a reunião com a Casa Civil na próxima sexta-feira para integrar as…