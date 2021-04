Leilão de geração para sistemas isolados tem deságio de até 31,96%

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O leilão de suprimento de energia para o Sistema Isolado encerrou nesta sexta-feira (30/03) com a contratação de todos os cinco lotes, com deságios que variaram entre 10,10% e 31,96%. Três empresas foram as vencedoras: Usina Xavantes, Brasil Biofuels e Rovema Energia. O leilão teve como objetivo atender a 23 localidades do Sistema Isolado em…