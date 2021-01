Leilão da CEEE-D é adiado para fim de março Governo do Rio Grande do Sul adia leilão para possibilitar maior chance de sucesso na privatização da companhia

O governo do Rio Grande do Sul adiou o leilão da CEEE-D para o dia 31/03, a fim de dar mais tempo para análises dos investidores em potencial e possibilitar maior chance de sucesso no processo de privatização. Com isso, a entrega de propostas pelas empresas que vão disputar o ativo deve ser feita no…