Leilão A-5 teve contratação muito baixa, afirma CCEE Expansão do mercado livre vem reduzindo mercado das distribuidoras e leilões não terão pujança do passado, afirma Rui Altieri

A contratação de energia no leilão A-5 realizado no fim de setembro foi considerada muito baixa pela CCEE, sinalizando que apesar do discurso de ocasião de que o certame foi um sucesso, os leilões não terão mais grandes compras de energia pelas distribuidoras. Em apresentação no primeiro dia do Encontro Nacional de Agentes do Setor…