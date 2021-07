Largo Clean Energy fecha contrato com Enel para venda de baterias com vanádio

Largo Clean Energy fecha contrato com Enel para venda de baterias com vanádio Acordo prevê entrega de um sistema com capacidade de 6,1 MWh de descarga durante período de cinco horas, para um projeto na Espanha

A Largo Clean Energy, dos Estados Unidos, fechou um contrato com a Enel Green Power España para venda de baterias elétricas com o mineral vanádio. O produto será desenvolvido com o minério extraído na mina Maracás Menchen, propriedade da empresa na Bahia. De acordo com comunicado da Largo, a parceria envolve a entrega do sistema…