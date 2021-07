Lactec e Renault firmam parceria para compartilhamento de veículos elétricos Através do aplicativo Renault Mobility, os colaboradores do instituto paranaense poderão reservar um carro por dias, horas ou até mesmo minutos

O Instituto Lactec lançou um programa de compartilhamento de veículos elétricos em parceria com a Renault para que seus colaboradores possam fazer o uso compartilhado de duas unidades do modelos Zoe, em Curitiba, no Paraná. Através do aplicativo Renault Mobility, que já é utilizado em outros projetos de mobilidade elétrica da montadora, os profissionais do…