Justiça afasta diretoria da Aneel e do ONS por apagão no Amapá

Justiça afasta diretoria da Aneel e do ONS por apagão no Amapá Objetico é evitar interferência na apuração de responsabilidades pelo blecaute que causou crise energética que dura 17 dias; afastamento é de 30 dias

Notícia atualizada para inclusão de novas informações do processo e do posicionamento da Aneel. Última atualização às 16:59 horas. A Justiça Federal afastou a diretoria da Aneel e do ONS por 30 dias, até a conclusão das investigações sobre o apagão no Amapá. A decisão partiu do juiz João Bosco da Costa Soares da Silva,…