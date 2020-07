José Mauro Ferreira toma posse no Congresso Secretário do MME atuará como consultor em frente parlamentar que discute transição energética

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, José Mauro Ferreira, tomou posse, na última sexta-feira (17/7), como membro do conselho consultivo da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis (Freper) da Câmara dos Deputados. Ferreira participou de reunião da Freper para discutir a segunda fase do estudo “Impacto…