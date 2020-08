Jirau compra energia renovável em leilão de “hedge”

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Em leilão realizado via plataforma digital, a ESBR, concessionária da UHE Jirau, comprou hoje 176 MW de energia de fontes incentivadas, em contratos de 15 anos, com o objetivo de se proteger contra as oscilações do mercado de curto prazo nos momentos em que precise entregar energia de terceiros para cumprir seus contratos de fornecimento.…