eficiência energética, redução de custos, maior produtividade…. Certamente são metas que fazem parte do planejamento estratégico de empresas líderes de mercado em seus segmentos. Com a economia de energia, diversas indústrias já alcançaram resultados positivos na redução de custos, e esse cenário pode ser otimizado com a adoção de soluções e tecnologias inovadoras de inteligência artificial (IA), capazes de controlar e otimizar por meio de processos estruturados o consumo energético de toda uma planta.

gestão energética. As soluções de IA já têm sido aplicadas na melhoria de diversos processos, como atendimento, manutenção preditiva, otimização do fluxo de produção, entre diversas outros mais variados tipos de aplicação. Mas, agora, as atenções estão voltadas no uso da IA para a

Soluções de IA embarcadas em equipamentos especialmente desenvolvidos para o monitoramento de energia, podem impulsionar a coleta de informações, controle, avaliações e gerenciamento do consumo de energia em plantas industriais em tempo real, transformando todos os dados em informações de inteligência empresarial e pontos de melhoria.

Por exemplo, a IA pode colaborar no monitoramento do consumo de energia de equipamentos e dispositivos, prevendo quando não serão utilizados, de forma que possam ser desligados ou colocados em modo de baixo consumo de energia automaticamente. Além disso, também é possível controlar o uso de energia e reduzir seu consumo durante os horários de pico, identificar problemas e detectar falhas de equipamento antes que ocorram.

A IA e a sustentabilidade

ESG) têm sido avaliadas pelo mercado, já que a sua adoção está associada a negócios mais sustentáveis financeiramente e resilientes a mudanças climáticas, gerando uma melhor reputação da marca. Políticas envolvendo práticas de Environmental, Social and Corporate Governance () têm sido avaliadas pelo mercado, já que a sua adoção está associada a negócios mais sustentáveis financeiramente e resilientes a mudanças climáticas, gerando uma melhor reputação da marca.

Com a implementação de tecnologias de IA para o gerenciamento de energia é possível controlar e otimizar os indicadores de sustentabilidade, utilizando os dados gerados pelos equipamentos para reduzir o consumo, evitar desperdícios e aumentar a eficiência, resultando em benefícios tangíveis e intangíveis para o negócio e a sociedade.

Desafio pode ser superado

Uma análise das tendências recentes nas indústrias de manufatura mostra que a eficiência energética é um dos desafios mais importantes que as empresas enfrentam, por conta dos custos crescentes de energia e a escassez de recursos. Ou seja, gerenciar esses custos é crucial para o sucesso, independentemente do tamanho do seu negócio, mas especialmente em mercados de uso intensivo de energia.

As tecnologias de IA facilitam a identificação de oportunidades de melhoria que podem ser feitas na geração e distribuição de energia, no processo de manufatura, na compreensão da fatura de energia e utilidades, sendo uma ferramenta muito importante para rapidamente localizar essas oportunidades de otimização e implementá-las.

Não há dúvida de que a Inteligência Artificial é o futuro para a eficiência dos processos em diversos, se não todos, os segmentos industriais. E o gerenciamento de energia eficiente é vital para a sustentabilidade do nosso planeta e dos negócios. Portanto, a convergência de IA e gerenciamento de energia não é uma questão de oportunidade, é uma questão de sobrevivência.

Pedro Okuhara é especialista de produto e aplicação da Mitsubishi Electric