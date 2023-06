IAT aprova plano de uso do reservatório da PCH Bela Vista

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O Instituto Água e Terra (IAT) aprovou o plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório artificial da PCH Bela Vista, localizada no rio Chopim, entre os municípios de Verê e São João, no sudoeste do Paraná. O plano foi formalizado na Portaria IAT 261 em 24/05, faz parte do processo de licenciamento…