Eia/Rima do AHE Tabajara A Eletronorte comunica que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tornou público, em 12 de dezembro passado, o edital nª 52/2019, recebendo do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, no município de Machadinho D’Oeste,…