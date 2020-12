Hoje no Diário Oficial

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Aneel homologa reajuste tarifário anual da CEA A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou o resultado do Reajuste Tarifário Anual de 2020 da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), a vigorar a partir de 30 de novembro de 2020. As íntegras da resolução e de seus anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.aneel.gov.br/biblioteca. Leia:…