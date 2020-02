Hoje no Diário Oficial Aprovação de aplicação de recursos no Procel

Aprovação de aplicação de recursos no Procel A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME) ratificou as deliberações do Grupo Coordenador de Conservação de Energia Elétrica (GCCE) quanto à aprovação da Prestação de Contas do Segundo Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAR) 2018-2019 do Programa Nacional de Conservação…