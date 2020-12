Hidrelétricas poderão perder R$ 1 bi com preço horário Liquidação no mercado de curto prazo pode trazer perdas de R$ 1,5 bi, mas oferta de modulação horária pode gerar receita de R$ 500 mi, segundo estudo da Thymos

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Um estudo comparativo com base em dados de 2019 feito pela consultoria Thymos Energia mostrou que com a entrada do preço horário a partir de 01/01, as hidrelétricas do Mecanismo de Realocação da Energia (MRE) que optarem por liquidar parte dos seus contratos no mercado spot poderão perder R$ 1,5 bilhão em um ano em…