CCEE: mais empresas vão antecipar quitação de dívida do GSF Um dos pagamentos virá de uma das companhias com mais débitos, segundo Rui Altieri

A liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo (MCP) referente a dezembro será finalizada na próxima semana e deverá conter novas quitações de débitos do GSF, afirmou o presidente do conselho de administração da CCEE, Rui Altieri, em encontro virtual com a imprensa nesta segunda-feira (01/02). “Teremos antecipações importantes do GSF, de mais de um…