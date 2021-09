Governo só foi enfático no combate ao risco de apagão a partir de julho Linha do tempo indica que principais medidas contra crise hídrica foram tímidas e até mesmo oscilaram até o fim do primeiro semestre

Embora os dados relativos ao armazenamento nos principais reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsável por cerca de 70% da capacidade de acumulação do sistema hidrelétrico do país, não tenham reagido significativamente em nenhum momento no período úmido 2020/2021, uma linha do tempo com as principais iniciativas tomadas pelo governo ao longo do período mostra que elas…