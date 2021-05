Governo publica edital do leilão da CEEE-T e suspende venda da CEEE-D Privatização da transmissora deverá ser realizada no dia 29 de junho; liminar suspendeu assinatura da venda da distribuidora por conta de irregularidades

Após reunião com o BNDES na última quarta-feira (12/05), o governo do Rio Grande do Sul publicou o edital de privatização da transmissora CEEE-T. O leilão deve ser realizado no dia 29/06, na B3. O preço mínimo pela estatal foi fixado em cerca de R$ 1,69 bilhão. Após a liberação do edital da CEEE-T, também…