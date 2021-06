Governo de SP entrega primeira estação de trem com geração de energia solar Estação conta com 234 placas solares com capacidade de gerar um total de 8.500 kWh por mês e zerar a tarifa de energia elétrica do local, estimada em R$ 300 mil anuais

O governo de São Paulo entregou no início desta semana a primeira estação de trem sustentável, com geração de energia solar. As obras foram realizadas na estação Vila Olímpia, na linha 9-Esmeralda da CPTM, em parceria com uma instituição privada. O local passou por uma remodelagem estrutural para redução de impactos ambientais, com novos equipamentos…