Golar compra participação da Eneva na UTE São Marcos Cade deu publicidade ao processo de compra, pela Golar Power, da participação de sua sócia no projeto da UTE São Marcos, no Maranhão

O Cade deu publicidade, no Diário Oficial da União de terça-feira (2/3), ao processo de compra, pela Golar Power, da participação da Eneva nas Centrais Termelétricas São Marcos. As empresas são sócias com 50% cada no empreendimento no Maranhão. Em fase de licenciamento, o projeto prevê a implantação de duas usinas a gás natural no…