Eólica chega a atender 97% da demanda do NE No sábado, foi registrado novo recorde de geração da fonte na região, que chegou a 10.169 MW, às 22h

O monitoramento realizado no sistema elétrico brasileiro, feito pelo ONS, continua apontando recordes na geração de energia eólica no Nordeste. Os sistemas registraram, no último sábado (22/08), às 22h, novo pico de geração, chegando, desta vez, a 10.169 MW, com um fator de capacidade de 81%. O montante foi suficiente para abastecer naquele minuto 97% da demanda de toda…