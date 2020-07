Geração de energia cai 4,2% em junho As usinas eólicas foram as que apresentaram a maior queda, de 7%, afetadas pelo avanço de frentes frias. De forma geral, queda do consumo justifica geração menor

A geração de energia elétrica no Brasil caiu 4,2% em junho, na comparação com igual mês de 2019, como reflexo da queda no consumo decorrente das medidas contra a pandemia de Covid-19. As usinas registraram produção de 59.798 MW médios no mês passado, frente a 62.446 MWmed em 2019. Os dados são de boletim divulgado…