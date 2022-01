Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Com menos de 10 meses no cargo, que assumira em 7 de abril do ano passado, o general João Francisco Ferreira pediu hoje exoneração do posto de diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. O general alegou motivos pessoais, mas, segundo o EnergiaHoje apurou, ele saiu insatisfeito com o relacionamento político com o centrão, bloco político que…