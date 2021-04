GE Renewable Energy instala primeiras turbinas eólicas Cypress no Brasil Empresa pretende instalar 30 turbinas no complexo eólico Serra da Babilônia, na Bahia, adicionando cerca de 153 MW de capacidade instalada

A GE Renewable Energy concluiu a instalação das turbinas eólicas do modelo Cypress no Brasil, primeiras com potência acima de 5 MW em operação no país. Os aerogeradores foram implantados no complexo eólico Serra da Babilônia, da Rio Energy, localizado na Bahia. A empresa deve instalar 30 turbinas no local, adicionando cerca de 153 MW…