Fusões e aquisições são desafios para energia

As empresas de energia estão se ramificando com investimentos e aquisições em muitos novos mercados, mas devem observar com atenção nuances da cultura organizacional, alerta a PwC Brasil, empresa de consultoria e auditoria, no estudo Creating Value Beyond The Deal: New Energy & Culture (algo como “criando valor para além do negócio: nova energia e…