Furnas lança plataforma para startups

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Furnas abriu inscrições para programa em que startups atuam como parceiras comerciais na expansão em escala nacional dos projetos do Inova Furnas. As empresas interessadas podem se inscrever até 16/08. Em plataforma própria da estatal, as selecionadas terão a possibilidade de realizar negócios com Furnas, receber orientação de engenheiros e especialistas no setor de energia,…