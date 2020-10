Furnas conclui substituição de Banco de Transformadores na SE Campos

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Foi energizado nesta segunda-feira (28/09) o Banco de Autotransformadores AT03 da Subestação (SE) de Campos, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro. O banco tem potência de 225MVA, composto por três unidades 345/138kV, atendendo assim à Resolução Autorizativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) N°.6.787/2017 dentro do prazo previsto. Foram necessárias obras que…