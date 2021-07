Furnas conclui recomposição da torre que caiu em Capão Bonito (SP) Cerca de 100 profissionais atuaram por cinco dias na troca de uma torre da linha Foz do Iguaçu-Ibiúna, sem interrupção no fornecimento de energia para consumidores

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Furnas concluiu a operação de troca da troca da torre nº 1372, que caiu na região de Capão Bonito (SP) na semana passada. A torre faz parte da Linha de Transmissão (LT) 600 kV CC Foz do Iguaçu-Ibiúna. De acordo com o comunicado, as linhas foram energizadas na tarde do último domingo (18/07). A recomposição…