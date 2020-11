Fragilidade em subestação e regulação causaram blecaute no Amapá, diz Ilumina Roberto D'Araújo avalia que Linhas de Macapá Transmissora de Energia não tinha pessoal suficiente para lidar com emergência na hora que ela ocorreu

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Para o engenheiro eletricista Roberto D”Araújo, diretor do Instituto Ilumina, o desastre do Amapá decorreu de uma combinação de fragilidade da subestação com fraqueza da fiscalização por falta de pessoal da Aneel. Segundo ele, a fragilidade natural da conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN) das regiões periféricas exige subestações especiais, com redundância, para prevenir ao…