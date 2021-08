FPBio refuta críticas relacionadas à mistura do biodiesel Na avaliação da entidade, a defesa de uma redução no percentual na mistura do biodiesel significa um retrocesso e reflete o desconhecimento sobre o setor

A Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) afirmou que as informações contidas no manifesto publicado por algumas entidades contra à progressão da mistura do biodiesel são equivocadas. No início da semana, associações ligadas ao setor de combustíveis pediram ao governo que reduza a mistura de biodiesel ao diesel tradicional para a proporção de 10%, a…