Fique em dia – confira a Agenda da Semana e programe-se

Sessão Pública de privatização da CEEE-G, divulgação de resultados da Copel, webcast, Conferência Nacional de PCHs e CGHs, Congresso da AIGLP, audiência pública da Aneel sobre comercializadores de energia. E não se esqueça: 22/03 é o Dia Mundial da Água!

Confira a Agenda da Semana e programe-se.

As informações e os links de acesso são fornecidos pelas empresas, não sendo de responsabilidade do EnergiaHoje. Novos eventos ou alterações podem ocorrer ao longo da semana. Mantenha-se informado, acesse diariamente a agenda da semana.

21/03 (segunda-feira)

A FGV realiza o webinar “Empresas e mercado financeiro: percepções e papéis na agenda de clima”. O encontro marcará o início das atividades do Ciclo 2022 das Iniciativas Empresariais do FGVces — uma rede empresarial para sustentabilidade, apoiada este ano pelo FGV In Company.

Horário: 14:00 horas às 15:30 horas

Informações e inscrições: no link do webinar

Divulgação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Eneva – após o fechamento do mercado.

22/03 (terça-feira)

No dia 22/03, ocorre a Sessão Pública do leilão de privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica-Geração (CEEE-G). Inicialmente, a sessão estava prevista para o dia 15/02 na B3, em São Paulo. No entanto, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul postergou a realização do certame para o dia 23/03.

O motivo da prorrogação foi a republicação do edital, na qual foi incluída uma obrigação para a compradora, de concluir o processo de registro da CEEE-G como companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Horário: 14:00 horas

Local: B3, em São Paulo (SP)

Divulgação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Copel – após o fechamento do mercado.

Teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Eneva.

Horário: 11:00 horas

Informações e inscrições: Neste link

A pauta da reunião ordinária semanal da diretoria da Aneel traz dois processos relativos a hidrelétricas: a análise de um termo de intimação que propõe caducidade da concessão de São Roque; e um recurso sobre com pedido de medida cautelar, interposto pela Hidrelétrica Santa Branca S.A., com vistas à rescisão do seu contrato de concessão. Confira a pauta da reunião da Aneel na íntegra.

23/03 (quarta-feira)

Webcast dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 da Copel.

Horário: 11:00 horas

Para participar: Neste link

A V Conferência Nacional de PCHs e CGHs acontece entre os dias 23/03 e 24/03, em Curitiba (PR) e vai debater os principais desafios para que as projeções da AbraPCH, de que a participação desta fonte aumente 30% até 2024, atingindo 8,1 GW, se tornem realidade.

O evento será composto por sessões que abordam aspectos regulatórios, socioambientais, econômicos e políticos da implantação e operação de PCHs e CGHs. O objetivo é fomentar o debate técnico e comercial no setor de CGHs e, para isso, distribui sessões técnicas e sociais em um ambiente de troca de conhecimento e fomento de negócios.

Data: 23 e 24 de março de 2022

Local: Teatro Positivo – Curitiba/PR

Informações e inscrições: neste link

O ingresso para o evento custa R$ 690 para o público geral e os associados da AbraPCH têm direito a um valor promocional para a inscrição.

A 35ª edição do Congresso da Associação Ibero-americana de Gás Liquefeito de Petróleo (AIGLP) acontecerá entre os dias 23/03 e 25/03, no hotel Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro. O objetivo é debater sobre o setor de GLP na América Latina, apresentar as últimas novidades nas áreas técnico-operacional, regulatória e de mercado, entre outras.

Estão confirmadas as presenças de Rodolfo Henrique Saboia, diretor-geral da ANP e de Heloisa Borges, diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE. Integram ainda as mesas de debate o presidente da Associação e diretor de Relações Institucionais na Supergasbrás, Ricardo Tonietto, e o presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, entre outros convidados.

Simultaneamente ao evento, acontece uma feira de produtos e serviços.

Informações e inscrições: neste link

O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (FGV CERI) vai promover o webinar “O Clima para Finanças Brasileiras na Transição Energética”, com a participação do diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do banco Safra, Joaquim Levy (ex-Ministério da Fazenda e BNDES).

O evento abordará como o sistema financeiro brasileiro está aproveitando oportunidades ligadas ao clima para alavancar negócios que geram empregos e riquezas. Também participam do webinar Elbia Gannoum, presidente da Abeeólica, e Ricardo Gorini, da Irena. O evento será moderado por Joísa Dutra, diretora do FGV CERI.

Horário: 14:00 horas

Local: canal do YouTube da FGV

Informações e inscrições: no link do webinar

A Aneel realiza a audiência pública nº 002/2022 para discutir a consolidação dos atos normativos referentes à autorização para comercializadores de Energia.

A revisão foi proposta pela necessidade de atualizar terminologias, melhorar a compreensão dos comandos regulatórios ou simplificar da linguagem, e não envolvem quaisquer alterações de mérito.

Horário: 09:30 horas

Onde assistir: transmissão no canal da Agência no Youtube

Primeiro dia da reunião do ONS para elaboração do Programa Mensal de Operação Eletroenergética (PMO) de abril.

25/03 (sexta-feira)

Divulgação pela Aneel do acionamento da bandeira tarifária para abril.

Segundo dia da reunião do ONS para elaboração do Programa Mensal de Operação Eletroenergética (PMO) de abril.