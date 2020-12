Eternit instala primeiros projetos com telhas fotovoltaicas Duas residências do interior paulista receberam a tecnologia, que irá gerar em média até 585 kWh/mês

A Eternit instalou os primeiros projetos-pilotos com telhas fotovoltaicas de concreto em residências de São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, no interior de São Paulo. As telhas fotovoltaicas estão sendo produzidas pela Tégula Solar, empresa do grupo Eternit, em uma fábrica instalada em Atibaia (SP). Na residência de São Bento de Sapucaí, foram…