Estreia do Brasil Energia Debates trata de racionamento e crise hídrica

Lançado nesta sexta-feira (03/09), o Brasil Energia Debates é a primeira produção em vídeo da Editora Brasil Energia, disponível para todos os profissionais do setor de energia e interessados no tema, sob o lema ‘Energia é o Nosso Papo‘. O programa estreia com uma conversa sobre a crise hídrica e a possibilidade de racionamento ainda este ano ou em 2022 e se esse quadro poderia ter sido evitado.

O episódio contou com os consultores Edvaldo Santana (ex-Aneel e Abrace) e Luiz Eduardo Barata (ex-ONS e CCEE), e inicia a primeira temporada de debates, com previsão de 13 episódios.

O programa, feito em modelo de série, será disponibilizado quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, às 11:00 horas e terá a mediação dos editores da Brasil Energia.

A proposta do tema é de oferecer um produto de conteúdo que permita a compreensão dos principais temas dos setores de petróleo, gás natural, energia elétrica e combustíveis sob os diferentes pontos de vista de quem participa nestes segmentos, e em meio às rápidas e disruptivas transformações pelas quais passam tais mercados e a própria mídia.

Além do Brasil Energia Debates, outras iniciativas em vídeo serão desenvolvidas. “Como empresa de comunicação, é natural que fiquemos permanentemente atentos para atuar dentro dessa corrente em transformação, sem perder o foco no que é primordial: a excelência do conteúdo”, disse Celso Knoedt, publisher da editora.

Confira o primeiro episódio do Brasil Energia Debates no YouTube, inscreva-se-se no canal e ative as notificações.