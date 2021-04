ESS em 2021 já supera total pago pelos consumidores no ano passado Projeção até 22/04 é de R$ 4,426 bilhões, quase 20% do total desembolsado em 2020; custo tem relação direta com geração fora da ordem de mérito

Os consumidores terão mais ônus nas contas de luz com tendência de maior geração termelétrica em 2021, fruto das medidas operativas com a finalidade de preservar o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas no país. O valor gasto em 2021 com os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) já supera o total despendido em 2018 e…