Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

O Espírito Santo é o estado mais favorável para a abertura do mercado de gás, de acordo com o Ranking do Mercado do Gás Livre (Relivre). Na sequência, Minas Gerais, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte ocupam as posições seguintes. Apenas os estados capixaba e mineiro apresentam pontuação superior a 50%, enquanto…