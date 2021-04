Espirito Santo sanciona lei do Programa de Geração de Energias Renováveis Programa prevê a concessão de incentivos fiscais aos fabricantes de equipamentos destinados a geração solar, eólica e biomassa, bem como a capacitação de profissionais para atuar no setor

O governo do Espírito Santo sancionou na última quinta-feira (08/04) a lei que institui o programa Gerar, iniciativa que visa ampliar a geração de energias renováveis no Estado. O objetivo do programa é a diversificação da matriz energética, a fomentação do desenvolvimento econômico no Estado e a geração de empregos para a população local. Além…