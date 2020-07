Foz do Iguaçu terá sistema solar de R$ 10,2 milhões para escolas No município, serão atendidas 40 unidades de ensino, com financiamento de até R$ 3,9 milhões da agência de fomento do Paraná e R$ 6,3 milhões de recursos da Copel

Em Foz do Iguaçu, no Paraná, 40 escolas e CMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil) receberão o Projeto Zero Energy, com a instalação de um sistema fotovoltaico. O programa foi desenvolvido pelo governo do estado, através da Copel e GBC Brasil (Green Building Council), e abrange seis cidades paranaenses. O projeto de lei que garante investimentos…