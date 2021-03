Equinor, Kroma e Scatec construirão complexo fotovoltaico em PE Obras do projeto de energia solar de 100 MWp estão previstas para iniciar no segundo trimestre deste ano, no município de Flores

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Kroma Energia anunciou a formação de uma parceria com as empresas Equinor e Scatec para a construção do complexo solar fotovoltaico São Pedro e Paulo. O empreendimento será instalado no município de Flores, em Pernambuco, e terá 100 MWp de potência. O investimento necessário para o projeto é de R$ 323 milhões. O início…