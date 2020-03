Eólicas no ACL diversificam portfólio de crédito Em entrevista, Marcelo Girão, do Itaú BBA, mostra como caminha o financiamento de parques eólicos cada vez mais voltados ao mercado livre

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O mercado de capitais tende a ganhar cada vez mais espaço na estruturação financeira de projetos eólicos, principalmente por conta do novo perfil do setor, que a partir de 2018 passou a ter mais PPAs firmados no ACL do que no ACR. Esta é a opinião, de Marcelo Girão, o chefe de project finance do…