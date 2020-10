Eólicas devem representar 11,3% da matriz elétrica em 2024 Previsão é do ONS para a fonte, que atualmente participa com 9,4% da geração de energia

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A participação da geração eólica na matriz elétrica brasileira deve aumentar dos atuais 9,4% (15.023 MW) para 11,3% até 2024, de acordo com previsão do ONS. A geração hídrica seguirá liderando, mas com participação menor, passando de 65,8% para 61,9%. As térmicas permanecerão na segunda colocação deste ranking, com 23,3% em 2024, ante 21,8% em…