Eólica bate novo recorde de geração no Nordeste

O ONS registrou na última quinta-feira (08/07) um novo recorde de geração eólica instantânea no Nordeste. Os ventos alcançaram um pico às 23h56, produzindo 11.548 MW de energia elétrica, montante suficiente para abastecer a 99,2% de toda a região no minuto do recorde. O último recorde desse tipo havia sido identificado no dia 02/07, quando a…