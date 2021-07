Entidades do setor elétrico assinam manifesto contra reforma tributária do IR

Entidades do setor elétrico assinam manifesto contra reforma tributária do IR Pedido de 22 instituições é pela rejeição total do projeto, que foi classificado como um retrocesso

Um grupo de 22 instituições divulgou na última segunda-feira (26/07) um manifesto pedindo a rejeição do Projeto de Lei 2.337/2021, referente à reforma tributária que trata do Imposto de Renda. O texto encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. Dentre as entidades que assinam o documento, 10 estão ligadas ao direito, duas são do setor…